وفاة الممثلة الفرنسية ناتالي ديلون الزوجة الوحيدة لآلان ديلون

المصدر: أ ف ب

توفيت الخميس في باريس عن 79 عاماً الممثلة الفرنسية ناتالي ديلون التي أدّت دور البطولة في فيلم "لو ساموراي" للمخرج جان بيار ميلفيل مع زوجها آنذاك آلان ديلون.

وقال نجل الراحلة أنتوني ديلون، إن والدته توفيت في الحادية عشرة من صباح الخميس في باريس "جرّاء انتشار سريع لمرض سرطاني".

أما زوجها الممثل آلان ديلون فقال "أنا حزين جدا. دائما يؤلمني كثيرا رحيل من أحببتهم".

وأضاف "كانت ناتالي زوجتي الأولى والسيدة ديلون الوحيدة".

بالإضافة إلى "لو ساموراي" ، مثّلت الراحلة حتى مطلع ثمانينات القرن العشرين في نحو 30 فيلما تولت فيها أدواراً ثانوية، من بينها "لارميه دي زومبر" (1969) لميلفيل أيضاً، و"دكتور جوستيس" (1975) ، لكريستيان جاك ، و"أون فام فيديل" (1976) لروجيه فاديم.

ثم انتقلت ناتالي ديلون بعد ذلك إلى ما وراء الكاميرا، إذ تولت إخراج "إيلزابيل سا أن أكسيدان" (1982) و"سويت لايز" (1986) مع تريت ويليامز. وقد نشرت مذكراتها عام 2006.

والراحلة من أصول إسبانية، واسمها الحقيقي فرانسين كانوفاس ، وهي من مواليد الأول من أغسطس 1941 في وجدة بالمغرب. انتقلت إلى باريس عام 1962 بعدما انفصلت عن زوجها الأول غي بارتيليمي الذي أنجبت منه ابنة.

وأعلن الزوجان الطلاق في فبراير 1969.

وكان نجلهما أنتوني نشر على "إنستغرام" في نهاية ديسمبر 2020 صورة لوالديه جنباً إلى جنب.