كيف احتفلت ياسمين صبري وأبوهشيمة بعيد ميلادها؟

المصدر: البيان الإلكتروني

احتفلت الفنانة المصرية ياسمين صبري بعيد ميلادها حيث نشرت صورا عبر حسابها الرسمي على تويتر وظهرت «ياسمين» إلى جوار زوجها رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة بينما تطفئ شموع تورتة عيد الميلاد المكونة من 4 أدوار دائرية ويعلوها قلب من الحلوى وزينت البالونات منزل ياسمين والتي حملت جملة «عيد ميلاد سعيد..ياسمين» بالانجليزية، وفقا للمصري اليوم.

الظهور هو الأحدث للزوجين منذ فترة منذ أعلن أبوهشيمة إصابته في الرقبة قبل أسابيع حيث شاركته الفنانة ياسمين صبري صورة جديدة نشرتها عبر حسابها على «إنستجرام».

وظهر أبوهشيمة وياسمين بإطلالة كلاسيكية نالت إعجاب متابعيهما.

وفي الوقت نفسه، كشف أبوهشيمة عن تعرضه لأزمة صحية مع بداية العام الجديد، ونشر صورة له ظهر فيها برقبة اصطناعية.

وعلق على الصورة، عبر حسابه على «إنستجرام»، قائلًا: «الحمد لله ربنا اختبرني في بداية العام الجديد بشوية تعب في غضروف الرقبة.. أنا دلوقتي أحسن وأقوى.. خالوا بالكم من صحتكم.. دي كنزكم الحقيقي.. كل سنة وانتم طيبين».

يذكر أن ياسمين صبري خاضت السباق الرمضاني الماضي بمسلسل «فرصة تانية» الذي شاركها فيه البطولة أحمد مجدي، ومحمود البزاوي.