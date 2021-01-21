زوجة الفنان خالد سامي تكشف تطورات حالته الصحية

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت زوجة الفنان السعودي خالد سامي، عائدة العتيبي، عن تطورات حالة زوجها الصحية بعد أخذ "خزعة" من نخاع العظم.

وقالت: "إن الفحص أظهر وجود التهاب بسيط، وتم التعامل معه بالمضادات، والغريب كما أوضح الدكتور أن وجود هذا الالتهاب ليس سببًا للغيبوبة، لذا قرر عمل أشعة رنين مغناطيسي للدماغ غدًا صباحًا".

وأوضحت أنه إلى الآن لم يسمح لهم بزيارته، بحسب تعليمات الأطباء.

ودخل خالد سامي المستشفى، بعد تعرضه لانتكاسة صحية مفاجئة، حيث أكدت زوجته عائدة العتيبي، أن حالته الصحية حرجة، وجرى نقله عبر سيارة إسعاف، بعدما أصيب بضيق وعدم قدرة على التنفس، وسط مطالب من أسرته للجمهور بالدعاء له.

والفنان خالد سامي من أبرز نجوم الدراما والتلفزيون في السعودية، وله حضور لافت في عدة أعمال بارزة، من بينها السلسلة الشهيرة "طاش ما طاش" و"شباب البومب"، بجانب مشاركته في عدد من الأعمال الدرامية المصرية.