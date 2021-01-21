أحلام تكشف عن قائمة "صناع" ألبومها الجديد

المصدر: دبي ـ غسان خروب

أربع سنوات مرت على آخر ألبومات الفنانة الإماراتية أحلام، حينها كان يحمل عنوان "يلازمني خيالك"، وطوال هذه السنوات لم تخف وتيرة نشاط أحلام التي حافظت على علاقة جيدة مع جمهورها، وها هي تقترب أكثر منهم بكشفها عبر حسابها على تويتر، عن أسماء شعراء وملحني وموزعي أغنيات ألبومها الجديد "أحلام 2021"، لتفي بوعدها الذي قطعته على نفسها في سبتمبر الماضي، بأنها "الوحيدة التي ستعلن عن تفاصيل الألبوم".

قائمة ألبوم "أحلام 2021" ضمت أسماء ثقيلة الوزن على الساحة الفنية، حيث شملت 18 شاعراً، و11 ملحناً، و11 موزعاً موسيقياً، وضمت اللائحة ثلة من فرسان الشعر، على رأسهم الأمير خالد الفيصل والامير بدر بن عبد المحسن والامير عبد الرحمن بن مساعد والامير سعود بن عبد الله، والأمير محمد بن عبد العزيز، الأول، وكذلك تركي آل الشيخ، ومنصور الشادي، وعبد الرحمن العثمان، وفيصل الشعلان، وسعود البابطين، والإماراتي حسان العبيدلي وغيرهم. وعلى مستوى التلحين، فقد ضمت القائمة الملحن طلال، وصادق الشاعر، وسهم، وأحمد الهرمي وعبد الرحمن العثمان، وناصر الصالح، وعبد الله البدر، ونواف عبد الله وغيرهم، في حين شملت قائمة الموزعين كل من خالد عز وهشام السكران وسيروس، ومشاري اليتيم وغيرهم.

كشف أحلام للقائمة الجديدة، جاء بعد انشغالها في الأيام الأخيرة، بنشر سلسلة من التغريدات التي ذكرت فيها بأبرز أغنياتها، وجمعت فيها كافة الألبومات التي قدمتها على طول مسيرتها التي تمتد لنحو ربع قرن، نالت خلالها لقب "فنانة العرب" والبسها جمهورها تاج "الملكة"، في حين حظي القائمة بتفاعل لافت بين رواد التواصل الاجتماعي، لدرجة ذهب فيها البعض إلى حد وصفهم بـ "عمالقة في الساحة الفنية يجتمعون في صوت "فنانة العرب"، بينما عبر اخرون عن سعادتهم بقرب طرح الألبوم في الأسواق، فيما تداول آخرون صورة غلاف الألبوم التي حملت صورة لأحلام بالأبيض والأسود.

الزائر لحساب الفنانة أحلام على تويتر، سيشعر بمدى الاحتفاء الذي حظي به إعلانها عن القائمة، حيث حرصت "فنانة العرب" على "إعادة بث" مجموعة من التغريدات التي أثنت على قائمة الأسماء، ولعل ما يلفت النظر تغريدة الملحن عبد الله البدر، والذي آثر مشاركة متابعي حسابه "فرحته" بهذا الإعلان، حيث كتب: "أردت مشاركتكم فرحتي في أول عمل يجمعني مع الفنانة الكبيرة "فنانة العرب" (أحلام)، قريباً في ألبومها القادم "أحلام 2021""، متمنياً في الوقت نفسه، له ولبقية الملحنين والشعراء والموزعين التوفيق والنجاح، قائلاً: "أصبح الحلم حقيقة".

استرجاع أحلام لسلسلة ألبوماتها بدءاً من "أحبك موت" الذي رأى النور في 1995، وحتى "يلازمني خيالك" في 2016، دعا الكاتب فهد العليوة إلى فتح أرشيف ذاكرته، ليكشف عبر حسابه على تويتر، حكايته مع ألبوم "أبتحداك" الذي طرحته أحلام في 2015، حيث كتب العليوة: "طرح الألبوم وأنا في باريسس، ولسبب ما الـ "أي تونز" عندي لم يكن يعمل، وكنت أريد الاستماع إلى الألبوم، وبقيت كذلك، حتى أنقذني عبد الله بوشهري، الذي منحني جهازه المتحرك، وقمت بتحميل الألبوم عنده وسمعته، لأشعر ببرود في قلبي"، ويضيف: "أذكر أنني عندما انتهيت من الألبوم، تواصلت مع أحلام مباشرة، وباركت لها بالألبوم"، واصفاً بأنه كان "طائراً بأغنيات الألبوم في شوارع باريس". وذكر العليوة في تغريدة ثانية، حكاية أخرى مع ألبوم "موعدك" (2013)، حيث أشار إلى أنه أول ألبوم يصله ويحمل توقيع "أم فاهد"، قائلاً: "لهذا السبب له معزة خاصة في قلبي، وأكثر أغاني أحبها فيه "موعدك" و"القلب بيتك" و"توبة".