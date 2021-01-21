حقيقة وفاة الفنان صلاح تيزاني

المصدر: البيان الإلكتروني

ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر وفاة الفنان الكبير صلاح تيزاني الشهير بـ أبو سليم، إلا أن الناقد الفني د. جمال فياض نفى هذه الإشاعة جملة وتفصيلاً.

ونشر "فياض" صورة قديمة تجمعه مع أبو سليم وأكد أنه بخير وقال: الفنان الكبير صلاح تيزاني (أبو سليم) بخير وهذه الصورة التقطناها قبل كورونا، في شارع الحمرا عندما كنت مارًا بالصدفة وسمعته يناديني "يا شب الحلو، شرفنا ع فنجان قهوة"، وهل أرفض دعوة الكبير القدير الحلو الحديث اللطيف اللسان؟ جلست بسعادة ومعه الفنان الحبيب فؤاد حسن والمخرج الصديق أكرم قاووق … وما في أحلى ولا أجمل ولا أمتع من جلسة مع صلاح تيزاني، خزّان الحكايات الحلوة ومخزن الحب والطيبة … يطوّل عمرك يا كبيرنا".

ثم كتب جمال فياض: "تواصلت مع الفنان صلاح تيزاني، وكان بكامل صحته وعافيته، وقال: يا أخي ماذا يفكر هؤلاء الذين أزعجوا كل أسرتي وأقاربي والمحبين بهذا الشائعة؟ منذ الصباح لم يهدأ هاتفي من جميع أنحاء العالم ؟ لا أعرف كيف يفكرون وماذا استفادوا؟ أنا بألف خير والحمدلله طمّن حبايبنا واشتقنالكم".