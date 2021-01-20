حقيقة وفاة الإعلامي وائل الإبراشي

المصدر: البيان الإلكتروني

نفى الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، ما يتداول من شائعات حول وفاة الإعلامي وائل الإبراشي، مضيفا أن الحالة الصحية لـ"الإبراشي" مستقرة، ويتماثل للشفاء، ولا صحة لما يتردد بشأن خطورة حالته الصحية.

وأضاف طارق سعدة فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الحالة الصحية للإعلامي وائل الابراشي فى تحسن مستمر، مضيفا أنه تواصل مع مدير مستشفى الشيخ زايد، والذى أكد تحسن الحالة الصحية لوائل الإبراشي.

وأشار طارق سعدة إلى أن الدكتور حسام حسنى أستاذ الأمراض الصدرية بجامعة القاهرة، يشرف على الحالة الصحية لـ"الإبراشي" وأكد استقرار الحالة، وأنه فى انتظار نتيجة المسحة الثانية.



وطالب طارق سعدة نقيب الإعلاميين، بعدم بث الشائعات والأخبار الكاذبة والمغلوطة، مطمئنا الجمهور والمتابعين عن حالته الصحية.