الفنان راغب علامة يعلن نتيجة فحصه لفيروس كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف الفنان راغب علامة عن نتيجة فحص فيروس كورونا الخاص به، مؤكداً أنها سلبية.

وقال راغب، اليوم، عبر حسابه الشخصي على "تويتر": "‏صباح الخير للجميع، منذ حوالي أسبوعين شعرت بعوارض كورونا، واتصلت بطبيبي الشخصي، وطلب مني الحجر الكلي، فالتزمنا بالكامل، وأعطاني إرشادات وبعض الفيتامينات المطلوبة".

وأضاف: "أما اليوم فأجريت فحص الـpcr، والنتيجة والحمد لله رب العالمين سلبية، والفحوصات ممتازة".

يذكر أن آخر أعمال النجم راغب علامة أغنية "أنتم أملنا" للتوعية ضد فيروس كورونا، والأغنية من كلمات الشاعر نزار فرنسيس، وألحان جان ماري رياش، وإخراج سامي صعب.