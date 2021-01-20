حقيقة توتر العلاقة بين سعد لمجرد ومحمد رمضان

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد المطرب والفنان المغربي سعد لمجرد أنه لا توجد خلافات مع الفنان محمد رمضان، وأن مشروع الفيلم الذي أعلنا عنه العام الماضي مازال قائما، لكن الظروف التي يمر بها العالم أجمع بتفشي وباء فيروس كورونا، حالت دون تنفيذه في الوقت الحالي.

وقال لمجرد، في تصريحات تليفزيونية "محمد رمضان حبيبي، واحنا نتمنى نسعد الناس بهذا الفيلم، وبحترمه وأقدره وأحترم فكره".

من جانبه، عقب محمد رمضان، على تصريحات لمجرد، قائلا عبر حسابه على إنستغرام: "الشائعات والفتنة لا دين لها، في زمنا ده ما لم تراه بعينيك لا تصدقه، أخويا الكبير وصاحبي الغالي وابن أحب البلاد لقلبي المغرب، النجم سعد لمجرد".

وكان النجم المغربي سعد لمجرد قد أعلن خوضه غناء الأناشيد الدينية وتسجيل الأذان بصوته كصدقة جارية له حتى يتذكره الناس بعد رحيله بأشياء تقربهم من الله بذكر الله والأسماء الحسنى، مشيرا إلى أن فكرة تقديم الأناشيد الدينية تراوده منذ فترة طويلة، قائلا: "فكرة قيامي بتقديم أناشيد دينية دائما موجودة، وإحنا بنغني عن الحب وكل حاجة لكن لا نستطيع أن ننسى الله".