تغريدات عبد المجيد عبد الله عن المرأة تثير جدلاً

المصدر: دبي ـ غسان خروب

بدا حديث الفنان السعودي عبد المجيد عبد الله، عن المرأة وقوتها أمراً لافتاً لمتابعي حسابه على موقع تويتر، حيث تلقت تغريداته هذه تفاعلاً ملحوظاً من قبل متابعيه.

فبعد إطلاقه لتغريدته التي وصف فيها "حنان المرأة" بأنه "أقوى من قوة الرجل"، عاد مجدداً للحديث عن شجاعة المرأة، حيث قال في تغريدة له: "المرأة الشجاعة هي "امرأة" وليست ألف رجل.. فالرجل ليس معيارًا للشجاعة"، ليثير بذلك جدلاً واسعاً، بعد أن تحولت أروقة حسابه إلى أشبه بساحة للنقاش، أدلى فيها أكثر من 4000 متابع رأيه في ما قاله عبد المجيد، لتتأرجح هذه التغريدة التي حازت على إعجاب أكثر من 45 ألف مستخدم، بين مؤيد لها ومعارض، حيث أثنى البعض على كلمات عبد الله وإنصافه للمرأة، بينما انتقده أخرون على عدم اعتباره الرجل مقياساً للشجاعة.

تغريدات عبد الله عن المرأة وحنانها وشجاعتها، وجمال حديثها، لم تمنعه من الترويج لألبومه الجديد، الذي قطع شوطاً طويلاً في الإعداد له، ويتوقع أن يرى النور قريباً، وفيه يتعاون مع ثلة من الأسماء الشابة، بينما حاز الملحن ياسر بو علي، على نصيب الأسد منه، حيث وصفه عبد المجيد في إحدى تغريداته بـ "الملحن البطل" الذي يُشرف على ألبومه الغنائي الجديد، وأنه "أحد النجوم المضيئة" في سماء الأغنية الخليجية.

وفي الوقت ذاته، تولى الفنان عبد المجيد مهمة الترويج للعديد من الأماكن السياحية في السعودية، من خلال أغنيته الجديدة "الشتاء حولك" التي اعتبرت بمثابة "عربون" التعاون بينه وبين الهيئة السعودية للسياحة، بهدف الترويج لأبرز الأماكن السياحية في المملكة، عبد المجيد أطلق العنان لأغنيته هذه منذ أيام قليلة، وأرفقها بتغريدة قال فيها: "كبيرة والعطايا كثار.. جميلة زاهية بأمطار.. هنا كل الشتاء حولك على ما تشتهي وتختار"، واستطاعت الأغنية أن تنال اعجاب أكثر من مليوني شخص، على موقع "يوتيوب". يذكر أن أغنية "الشتاء حولك" من كلمات ود، وألحان راكان، أما التوزيع الموسيقي فتولاه هشاه السكران.