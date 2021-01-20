حقيقة خطورة الوضع الصحي للفنان فادي إبراهيم

المصدر: البيان الإلكتروني

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي منذ أمس خبر إصابة الممثل اللبناني فادي إبراهيم بفيروس كورونا، ونقله إلى المستشفى بصورة مستعجلة بعد تدهور وضعه الصحي، فيما اتخذ البعض الآخر على عاتقه تقديم قراءة طبية في شأن حالته الصحية التي وُصفت بـ”الحرجة”.

وبحسب ما جاء في موقع “النهار”، أنّ إبراهيم أصيب أخيراً بفيروس كورونا وبالفعل دخل المستشفى، ولكنه خرج بالأمس وهو موجود في منزله بصحة جيدة. وفق ما يؤكد نقيب ممثلي الإذاعة والسينما والتلفزيون والمسرح نعمة بدوي، الذي نفى الأخبار المتداولة حول خطورة وضع إبراهيم الصحي.

وقال: “تكلّمت منذ قليل مع فادي إبراهيم، هو بصحة جيدة جداً، موجود في منزله ويتابع الأخبار التي تتحدّث عن وضعه الصحي الحرج باستغراب. لا سيّما مع وصول البعض إلى الإعلان عن وفاته!”. مضيفاً: “هو بألف خير، وليخفّف بعض المحبين حبّ نشر هكذا أخبار.