الجسمي يشوق جمهوره بـ "حي هالصوت"

المصدر: دبي ـ غسان خروب

لم يكد الفنان الإماراتي حسين الجسمي، يطلق عبر حسابه على "انستغرام" كلمته "حي هالصوت"، حتى فتح العيون على اتساعها، حول المفاجأة التي يستعد "الجبل" لتقديمها إلى جمهوره، حيث كتب: "جهزوا أنفسكم لأحدث عمل موسيقي من بيبسي مع ألحان وغناء حسين الجسمي". ورغم الغموض الذي غلف به الجسمي تغريدته التي أطلقها عبر حساباته، إلا أن البعض حاول تفكيك ذلك، من خلال المقطع المصور الذي أرفقه الجسمي مع تغريدته، حيث ظهر فيه وهو يعزف على البيانو، ويقوم بوضع الجمل اللحنية لعمله الجديد، لينال المقطع تفاعلاً واسعاً من قبل جمهور الجسمي، لتذهب توقعات البعض نحو التخمين باستعداد الفنان الجسمي لإقامة حفل غنائي جديد، متوسدين في ذلك على طريقة التشويق التي اتبعها الجسمي في الترويج لعمله الجديد.

من جهة أخرى، كان الجسمي قد هنأ عبر حسابه على تويتر، قرينه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، بمناسبة منحها شهادة الدكتوراه الفخرية من جامعة الشارقة تقديراً لجهودها الانسانية والاجتماعية.