مواقع التواصل الاجتماعي تتحول دفتر عزاء برحيل والدة راشد الماجد

المصدر: دبي ـ غسان خروب

لم يمهل الموت مزيداً من الوقت لوالدة الفنان السعودي راشد الماجد، ليضع النقطة الأخيرة في كتاب حياتها، وذلك بعد معاناة مع المرض، ليصعد هذا الخبر باسم ولدها راشد إلى سدة "الترند" في مواقع التواصل الاجتماعي، في وقت شهدت أروقة "التواصل الاجتماعي" تفاعلاً لافتاً مع "سندباد الخليج"، حيث انهال عليه زملاء "المهنة" من كل حدب وصوب، بكلمات "التعازي والنعي، معبرين فيها عن صدق مشاعرهم ووقوفهم إلى جانب زميلهم.

الفنان الإماراتي حسين الجسمي، كان من أوائل الذين وضعوا اسمهم في كتاب التعازي، حيث واسى زميله في مصابه، من خلال تغريدة اطلقها على حسابه في تويتر، حيث كتب: "خالص التعازي والمواساة لأخي وصديقي الفنان راشد الماجد في وفاة والدته، الله يرحمها ويغفر لها ويصبّر أهلها وذويها"، والأمر ذاته انسحب على المستشار تركي آل الشيخ، والذي تقدم عبر "تويتر" بخالص التعازي إلى الماجد، بينما غرد الفنان رابح صقر عبر تويتر، قائلاً: "أتقدم بخالص التعازي إلى أخي راشد الماجد بوفاة والدته رحمها الله"، ودعا سالم الهندي، رئيس شركة روتانا، الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته.

الفنان صلاح الزدجالي لم يغب عن المشهد، فقد غرد هو الاخر معزياً برحيل والدة راشد الماجد، حيث قال: "عظم الله أجركم الغالي بو طلال، رحم الله والدتكم الغالية، وأسكنها فسيح جناته، وصبركم في مصابكم"، كما تفاعل مع الخبر ايضاً الفنان الكويتي نبيل شعيل، والمايسترو وليد فايد، وعصام كمال، والملحن ناصر الصالح، ومهندس الصوت جاسم محمد، ولجين عمران التي كتبت: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وبقلوب مليئة بالحزن والمواساة، أتقدم باسمي وباسم عائلتي بأحر التعازي والمواساة للفنان والصديق راشد الماجد في وفاة والدته".

كلمات العزاء والمواساة لم تكن قاصرة على تغريدات نجوم الغناء فقط، وإنما اتسعت الدائرة لتشمل أيضاً عدداً من نجوم الرياضة، وعلى رأسهم لاعب المنتخب السعودي ونادي النصر سابقاً، ماجد عبدالله، الذي كتب عبر تويتر: "أتقدم بأحر التعازي إلى الأخ العزيز راشد الماجد في وفاة والدته، والعزاء موصول إلى أهل الفقيدة وذويها"، في حين تفاعل عدد كبير من رواد التواصل الاجتماعي مع راشد الماجد، رافعين أكف الدعاء إلى الله بأن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته.