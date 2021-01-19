وفاة عميد الموسيقيين الجزائريين عن عمر ناهز 100 عام

المصدر: البيان الإلكتروني

توفي، اليوم، عميد الموسيقيين الجزائريين، الشيخ الناموس، عن عمر ناهز 100 عام.

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن الشيخ الناموس، واسمه الحقيقي محمد رشيدي، ولد في مايو 1920 بحي القصبة في الجزائر العاصمة، وبدأ العزف نهاية الثلاثينيات، ثم التحق بالفرقة الموسيقية للإذاعة عام 1953.

وبعد استقلال الجزائر، كان الفنان يلبي بحفاوة دعوات مغني الطابع الشعبي من أمثال بوجمعة العنقيس وعمر العشاب.

وأنشأ الموسيقي الراحل مدرسة لتعليم الموسيقى، حيث درب أجيالاً عديدة من الموسيقيين الجزائريين.