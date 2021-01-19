الموت يفجع الفنان راشد الماجد في والدته

المصدر: البيان الإلكتروني

انتقلت إلى رحمة الله تعالي ، والدة الفنان السعودي راشد الماجد.

ونشرت وسائل إعلام وناشطون وإعلاميون في وسائل التواصل الاجتماعي خبر وفاة والدة الماجد.

وتقدَّم الفنان رابح صقر، عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، بواجب العزاء إلى راشد، قائلاً: "أتقدم بخالص التعازي إلى أخي راشد الماجد بوفاة والدته رحمها الله".

وغرَّد رئيس شركة روتانا، سالم الهندي: "أتقدم باسمي وباسم جميع منسوبي شركة روتانا بأحر التعازي لأخي الفنان راشد الماجد بوفاة المغفور لها بإذن الله (والدته)، وتعازينا لأسرته الكريمة"، سائلاً المولى أن يتغمدها بواسع رحمته.

كما أعرب عدد من الفنانين والمشاهير، منهم رئيس هيئة الترفيه السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، عن خالص العزاء والمواساة للفنان في مصابه، بحسب ما نشر موقع صحيفة "عكاظ".