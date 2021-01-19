حقيقة قفز الفنان محمد رمضان من أعلى برج القاهرة

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف مصدر مسؤول داخل برج القاهرة حقيقة قفز الفنان المصري محمد رمضان من أعلى البرج ضمن أحداث أغنيته المصورة الجديدة "علاء الدين".

ونفى المصدر تلك الأنباء التي تم تداولها خلال الساعات القليلة الماضية، مؤكداً أنها "عارية تماماً من الصحة"، بحسب ما نشر موقع صحيفة "الوطن" المصرية.

وقال إنه "كان مقرراً تصوير بعض مشاهد أغنية محمد رمضان "علاء الدين" بالفعل داخل برج القاهرة، فجر اليوم، ولكن توقف التصوير بشكل مفاجئ بسبب عدم الانتهاء من التصاريح اللازمة".

وأضاف أنه "بسبب توقف المشروع تقرر تأجيله لأجل غير مسمى".

كانت مواقع إخبارية قد تداولت خبر تصوير محمد رمضان الأغنية الجديدة في برج القاهرة، كاشفةً أنه سيقوم بتصوير أحد المشاهد وهو يقفز من أعلى البرج.