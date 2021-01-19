نانسي عجرم تنفي شائعة متداولة

المصدر: البيان الإلكتروني

وجّهت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بياناً توضيحياً إلى معجبيها يتناول حقيقة استعدادها لإحياء حفل غنائي في العاصمة الفرنسية باريس.

وقالت نانسي، أمس، خلال البيان الصادر من مكتبها الإعلامي، عبر "تويتر": "إن كل الأخبار المنتشرة حول استعدادها لإحياء حفل غنائي في الأولمبيا بباريس في فبراير غير صحيحة".

وأوضح البيان أن الحفل كان قد تم تأجيله بسبب الأوضاع الراهنة وتداعيات فيروس كورونا، على أن يتم الإعلان رسمياً عن موعد لاحق للحفل لدى تحديده.

يُذكر أن نانسي عجرم أحيت حفل ليلة رأس السنة في العاصمة المصرية القاهرة.