"كورونا" يهاجم نجوم لبنان و"أبوسليم الطبل" بخير

المصدر: دبي ـ غسان خروب

يبدو أن دائرة نجوم ومشاهير لبنان الذين أصيبوا بفيروس "كورونا" المستجد، آخذ بالاتساع، مع توالي الإعلانات التي يؤكد من خلالها النجوم وقوعهم في قبضة الفيروس، فبعد إعلان الفنانة عبير نعمة، ومن قبلها الإعلامية ديانا فاخوري، ومحمد قيس، وناجي أسطا، وحازم الشريف، وليليا اطرش، عن إصابتهم بالفيروس، بدا الفنان اللبناني المخضرم فادي إبراهيم آخر المنضمين إلى القائمة، فيما معاناته مع "أعراض المرض" مرتفعة، لدرجة إضطرته إلى دخول مستشفى الشرق الأوسط في العاصمة اللبنانية بيروت، بعد إصابته بـ "ضيق في التنفس" استدعى وضعه على انبوبة الاكسجين، تحت إشراف طبي.

الأخبار حول صحة الفنان فادي إبراهيم الذي يعرض له حالياً مسلسل "رصيف الغرباء"، وسبق له المشاركة في الفيلم الاماراتي "راشد ورجب" لا تزال متضاربة، ففي الوقت الذي أكدت فيه وسائل إعلامية لبنانية تواجده في المستشفى، أشارت تغريدات على "تويتر" إلى تحسن حالته الصحية، وخروجه من المستشفى بعد تلقي "جرعة من الأكسجين"، وهو ما أكدته الإعلامية رولا ناصر في تغريدة لها على تويتر.

وفي ظل توالي اخبار إصابات نجوم لبنان بفيروس "كورونا"، وتكاثرها، أصابت "شائعة الموت" الفنان اللبناني القدير صلاح تيزاني المعروف باسم (أبو سليم الطبل)، تأثراً بمضاعفات فيروس "كورونا"، إلا أن وسائل إعلام لبنانية، تولت مهمة نفي الخبر، والتأكيد على أن "صحة أبو سليم ممتازة"، حيث نقلت صحيفة "النهار" عن الممثلة علا عيد المرافقة الدائمة لأبو سليم قولها: "قالوا إنه أصيب أخيراً بالزهايمر، واليوم نشروا خبر وفاته بعد معاناته من مضاعفات "كورونا"، وردتنا أخبار من محبيه في العالم العربي ونحاول بقدر الإمكان الرد على الجميع لطمأنتهم على صحة أبو سليم"، مشيرة إلى أنها وزغلول (الفنان فؤاد حسن) كانا يجهزان مع أبو سليم مشهداً توعوياً متعلقاً بكورونا: "كنا نستعد لتصوير هذا المشهد التوعوي وإذ بنا نسمع بخبر الوفاة المستفز".

أخبار الإصابات لم تتمكن أيضاً من انهاء حالة الجدل التي أثارتها تغريدة الفنان ملحم زين، والتي أطلقها عبر حسابه على "تويتر" تساءل فيها عن سبب عدم استخدام المستشفيات لما يقارب 1500 جهاز تنفس، قال إنها مكدسة منذ 5 أشهر في المدينة الرياضية، وإن "الناس المصابة تنام على الطريق بجانب المستشفى، وأنها تختنق على أبواب المستشفيات". ومع تواصل سريان قرار السلطات اللبنانية تمديد فترة الإغلاق للحد من انتشار فيروس "كورونا"، واصل عدد من النجوم إطلالتهم على جمهورهم عبر ساحات التواصل الاجتماعي، حيث أكد عدد كبير منهم التزامه بـ "الحجر المنزلي"، في وقت لا يزال عدد من النجوم يتلقون الضربات بسبب أخذهم اللقاح المضاد لـ "كوفيد – 19" خارج الأراضي اللبنانية، الأمر الذي حولهم إلى مادة إعلامية دسمة على مواقع التواصل الاجتماعي.