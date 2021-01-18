الفنان ماجد المصري يفصح عن تطورات حالته الصحية

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف الفنان ماجد المصري تطورات حالته الصحية بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

وقال المصري، وفقاً لما نشر موقع "الدستور"، إنَّه وابنته داليدا يلزمان العزل المنزلي تحت رعاية الأطباء، مشيراً إلى أنهما يحصلان على البروتوكول العلاجي الخاص بالمرض.

وأضاف: "بفضل الله، أنا الآن في حال أفضل كثيراً، وفي مرحلة التعافي"، مؤكداً أنه سيعود لمباشرة أعماله الفنية بعد أيام.

يُذكر أن عدداً كبيراً من فناني مصر قد أصيبوا بفيروس كورونا خلال الفترة الماضية، على رأسهم يسرا وكريم فهمي وشريف رمزي وجومانا مراد.