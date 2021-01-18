النيابة العامة المصرية تطالب بتغليظ عقوبة الفنانة سما المصري

المصدر: البيان الإلكتروني

طعنت النيابة العامة المصرية على الحكم القاضي بتخفيف عقوبة الفنانة سما المصري إلى سنة واحدة بدلاً من سنتين.

وطالبت النيابة بتغليظ العقوبة إلى سنتين لتوافر الظروف المشددة لارتكاب جريمة التحريض على الدعارة.

كانت محكمة مستأنف المحكمة الاقتصادية قضت، في وقت سابق، بتخفيف حبس سما المصري من سنتين إلى سنة وتغريمها 100 ألف جنيه بدلاً من 300 ألف جنيه، وذلك بعد اتهامها بالإخلال بقيم المجتمع ونشر فيديوهات مخلة والتحريض على الفسق والفجور.

وبحسب موقع "الشروق، فإن المحكمة حددت جلسة 3 فبراير المقبل لنظر استشكال المتهمة، وأقام المحامي أشرف ناجي، وكيل سما المصري، الاستشكال لوقف تنفيذ حكم الحبس.

ووجهت النيابة إلى سما اتهامات بنشر صور ومقاطع مرئية مُصورة لها خادشة للحياء العام عبر حسابات خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي، وإتيانها علانية أفعال فاضحة مخلة، وهو الأمر الذي تنفيه الفنانة.