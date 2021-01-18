الناصر وسامي في غيبوبة وأمينة القفاص بحاجة إلى الدم.. المرض يداهم نجوم الفن الخليجي

المصدر: دبي ـ غسان خروب

لم يكد هذا العام يفتح أبوابه، حتى دخلت الساحة الفنية الخليجية في معركة مع المرض، الذي داهم أجساد عدد من نجومها، ليجعل منهم أسرى لـ "الفراش الأبيض"، في وقت لا يزال الغموض يلف حالتهم الصحية.

وبينما لم تتضح الأسباب التي أدت بهم إلى هذه الحالة، فبعد دخول الكويتي فهد الناصر والسعودية خالد سامي في غيبوبة، خضع الإماراتي خلف الأحبابي لعملية جراحية، بينما أطلق العديد من نجوم الفن نداءات الاستغاثة لأجل البحرينية أمينة القفاص.

"الحمد لله طلعت من العمليات"، جملة نشرها الفنان الإماراتي خلف الأحبابي عبر "ستوري انستغرام"، ليشهرها في وجه الجميع كـ "بطاقة اطمئنان" عن حالته الصحية، حيث اضطر الأحبابي، الذي شارك في بطولة مسلسل "بنت صوغان"، إلى التزام حدود مستشفى برجيل في أبو ظبي، بعد خضوعه لعملية جراحية، لم يكشف عن تفاصيلها، وفي الوقت ذاته، أوضح الأحبابي أنه "لا يستطيع الكلام"، طالباً من الجميع "السموحة"، متوجهاً بالشكر إلى كل من سأل عنه، ومتمنياً "السلامة للجميع". خلف الأحبابي، كان قد نشر على حسابه في "انستغرام" قبل أيام صورة تجمعه مع زميله عبد الناصر درويش، مشيراً إلى إنها من كواليس مسلسل "علاء الدين" الذي سيعرض قريباً، وهو من تأليف الكاتب جمال سالم، وإخراج بطال سليمان.

في المقابل، لا تزال نداءات الاستغاثة التي أطلقها نجوم الفن الخليجي لمساعدة الفنانة أمينة القفاص، تتوالى على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وصفت حالتها الصحية بـ "الحرجة"، وقد كشفت نداءات الاستغاثة عن حاجة أمينة القفاص المتواجدة حالياً في مستشفى الملك حمد في البحرين، إلى كميات كبيرة من الدم، وكانت الفنانة شيماء سبت، قد نشرت اليوم على حسابها في "انستغرام"، مقطعاً مسجلاً بصوت الفنانة أمينة، تؤكد فيه على حاجتها للدم، حيث قالت أمينه بصوت متعب: "أنا أسفه على الإزعاج، ولكن الأمر غصباً عني، أنا محتاجة الى التبرع بالدم، وإلى بلازما الدم، في مستشفى الملك حمد، ومن أراد التبرع فقط عليه أن يخبر إدارة المستشفى باسمي"، مؤكدة بأن الأمر عاجل.

ومن البحرين إلى السعودية، حيث لا تزال عيون رواد التواصل الاجتماعي تراقب حالة الفنان السعودي خالد سامي، والذي يغط منذ نحو أسبوع في غيبوبة لم يُعرف بعد سببها، مجبرة الفنان خالد سامي على البقاء داخل حدود غرفة العناية المركزة في إحدى مستشفيات العاصمة السعودية الرياض. حالة خالد لا تزال غامضة، وفق ما أفادت به سلسلة من التغريدات التي أطلقتها زوجته عائدة العتيبي عبر تويتر، أخرها كان صباح اليوم، حيث قالت فيها: "بعد قرابة الأسبوع من غيبوبة خالد، ولعدم معرفة السبب، يتم الان إجراء فحص نخاع العظم، بغية معرفة وتشخيص سبب الغيبوبة بصورة دقيقة".

الأمر ذاته انسحب أيضاً على حالة الملحن الكويتي فهد الناصر، والذي لا يزال لليوم الخامس على التوالي يعيش في غيبوبة، أكد شقيقه عبد العزيز، إنها تمت بأمر من الطبيب، مبيناً في تصريحات أدلى بها لوسائل إعلام كويتية أن "حالته مستقرة"، وإن ما حدث مع شقيقه كان نتيجة بعض المضاعفات التي تعرض لها بعد خضوعه أخيراً لعملية جراحية.