أول ظهور تلفزيوني لدينا الشربيني بعد انفصالها عن عمرو دياب.. وهذا ما قالته!

المصدر: البيان الإلكتروني

عادت دينا الشربيني للظهور من جديد على مواقع التواصل الاجتماعي والإعلام بعد فترة اختفاء، بالتزامن مع أنباء انفصالها عن عمرو دياب، وحلت ضيفة أولى في برنامج "بصراحة مع" في الحلقة التي جمعتها بعمرو يوسف.

وتحدثت الفنانة خلال البرنامج في عدة أمور اجتماعية، منها رأيها في الزواج، وقالت "إن الناس تتعامل مع الزواج كأنه نهاية العلاقة وليس بدايتها، إذ لا توجد فترة كافية للتعارف، ويحدث في تلك الفترة تصرفات لا تدل على طبيعة الشخصية، ولكن المشاكل الحقيقية تبدأ بعدما يكتشفان بعضهما ويعيشان معا."



وأضافت دينا الشربيني إنه لو أظهر كل شخص حقيقته من البداية، لما حدثت أزمات في الزواج، وفق مجلة "هي".

وأثارت دينا الشربيني الجدل بتصريحاتها عن الزواج خاصة إنها جاءت بالتزامن مع أنباء انفصالها عن عمرو دياب، وهو ما جعل البعض يعتقد إنها تلمح إلى أسباب انفصالها عنه.

وظهرت دينا الشربيني بنحافة زائدة في أحدث ظهور لها على مواقع التواصل برفقة الموزع الموسيقي حسن الشافعي الذي أشاد بها.

وصدمت الجمهور بسبب نحافتها الزائدة في ظهورها معه، وهو ما جعل البعض أيضا يربط بين تغير شكلها مؤخراً وبين انفصالها عن عمرو دياب.