بالفيديو.. ماذا قال عبادي الجوهر بعد تلقيه الجرعة الأولى من لقاح كورونا

المصدر: البيان - أحمد قوجة

أعلن الفنان السعودي عبادي الجوهر، نبأ تلقيه الجرعة الأولى من لقاح كورونا، عبر تغريدة نشرها، اليوم الأحد، في حسابه الرسمي في تويتر.

وقال الجوهر: "الحمد لله تلقيت قبل قليل الجرعة الأولى من لقاح كورونا، شكراً سيدي خادم الحرمين الشريفين، شكراً سيدي ولي العهد، وشكراً لكل القائمين على مركز اللقاحات الوطني في السعودية، شكراً أبطال الصحة".

وكان الجوهر قد اشتكى سابقاً من العادات التي فرضها عليه فيروس كورونا، وقال على هامش إحدى الحفلات التي أحياها مؤخراً، ورداً على سؤال ماذا فعلت بك "كورونا": "بالنسبة لي، أنا رجل بيتوتي فجلوسي بالبيت كان عادياً، ولكن مجرد الإحساس بأنك جالس غصب عنك وليس برضاك هذا بحد ذاته أمر مزعج".

وأضاف الجوهر: "أتصور أن الكورونا علمت الناس تفادي شوية عادات كنّا نمارسها بشكل يومي.. حيث كنّا نبوس ونحضن ونصافح بعض، وأتصور أننا بعد انتهاء الأزمة الراهنة لن نقوم بهذه الأفعال. كذلك بات الناس أكثر حرصا فنجدهم يهتمون بغسل اليدين ولبس الكمامات وهذا أمر جيد جميل. أما شخصيا فالوقت خلال الأزمة الراهنة كان طويلاً ومكنني من مراجعة بعض الأعمال الغنائية".