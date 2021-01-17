تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاة سيدة الشاشة العربية

المصدر: البيان الإلكتروني

في ذكرى وفاة سيدة الشاشة العربية الفنانة فاتن حمامة كشف نجل شقيقتها اللحظات الأخيرة في حياتها قبل أن تصاب بالأزمة القلبية التي أدت لوفاتها.

قال الدكتور عمرو المليجي، نجل شقيقة الفنانة فاتن حمامة، وأستاذ بكلية الطب جامعة القاهرة: "إن الفنانة الراحلة كانت قريبة منا جدًا وكانت تعتبر بمثابة أمي الثانية وذكرياتنا معاها كثيرة أوي، وكانت حاسة بينا أوي وقريبة لكل واحد فينا صغير وكبير".

وأضاف "المليجي" في حواره لبرنامج "هذا الصباح"، على فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الأحد: "أذكر وجودها وقت وفاة والدي أول حد لقيته معانا في وسط الليل كانت هي وكانت عارفة تفهم مشاعر كل واحد"، موضحًا: " كنا بنتكلم قبل وفاتها بيومين وكانت قبل وفاتها كانت صحتها جيدة وخرجت للسير مع زوجها الدكتور عبد الوهاب وتناولا وجبة الغداء سويًا ومن بعدها شعرت بالأزمة القلبية وتوفاها الله" وفق صحيفة المصري اليوم.

وتابع، أن الفنانة الراحلة فاتن حمامة كانت حريصة رغم انشغالها على حضور كل مناسبات العائلة بكل إحساسها، لافتًا إلى أنه كان هناك تكريم خاص لها بمهرجان القاهرة السينمائى وعلى الرغم من أنها قليلة الظهور حرصت على الحضور، مؤكدًا: "كل الفنانين الكبار في ذلك الوقت كانوا موجودين لاستقبالها، منبهرين بها وتكريمها كان شيئًا عظيمًا وستظل في قلوبنا وذاكرتنا طوال العمر".