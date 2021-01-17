وفاة الفنان مشعل الخلف بكورونا

توفي صباح اليوم الممثل والمخرج الكويتي مشعل الخلف، بعد صراع مع فيروس كورونا، حيث أُدخل العناية المركزة في مستشفى جابر، إثر شعوره بضيق حاد في التنفس، ليفارق الحياة عن عمر يناهز 48 عاماً.

عمل الخلف كمخرج في تلفزيون الكويت، وقدم العديد من البرامج منها برنامج «صادوه» وبرنامج «ردة فعل»، بالإضافة إلى مشاركته كممثل في العديد من المسلسلات الدرامية.

شارك في اعمال عديدة مثل:

مسلسل مصنع الرجال مع احمد الصالح ومريم الصالح وطارق العلي.

مسلسل الحريم مع القديرة حياة الفهد .

مسلسل جني وعطبة مع احمد جوهر وغانم الصالح وعبد الرحمن العقل.

مسرحية نهاية مخروش - مع احمد جوهر.