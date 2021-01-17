نجوم الإمارات والعرب يتلقون لقاح كوفيد19

المصدر: البيان الإلكتروني

بكلمات وجمل تحمل بين ثناياها الكثير من التفاؤل، أطل عدد من نجوم الإمارات والساحة العربية عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، ليوجهوا معاً دعوة عامة إلى الجمهور، حاثين اياهم على ضرورة تلقي جرعة اللقاح المضاد لفيروس "كوفيد - 19"، وذلك بعد قيامهم شخصياً بخوض التجربة، موجهين في الوقت ذاته الشكر إلى كافة الجهات المسؤولة في الدولة، على ما تقدمه من تسهيلات أمام مواطني الدولة والمقيمين على أرضها من أجل الحصول على لقاح "كوفيد – 19".

دائرة النجوم والمشاهير الذين تلقوا لقاح فيروس "كوفيد – 19" لم تكن قاصرة على نجوم الإمارات، وإنما اتسعت حدودها لتشمل أيضاً عدد من مشاهير الساحة العربية، والذين تمكنوا من الحصول على اللقاح خلال تواجدهم في دبي.

وعلى صعيد نجوم الإمارات، فقد كانت الفنانة أحلام أول من تطوع لتلقي جرعة اللقاح، وتلاها في هذه الخطوة الفنان حسين الجسمي، وأيضاً الفنان أحمد الجسمي، وكذلك الفنان فايز السعيد، الذي أكد عبر "انستغرام" تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح، قائلاً: "بإذن الله الأمور طيبة، شكراً لولاة الأمر وبلادي، شكراً لهيئة دبي الطبية والشكر موصول إلى الأخ علي نفر والدكتورة عفرا الشعفار"، ومن قبله كان الفنان عبد الله صالح قد أعلن هو الآخر عن تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لـ "كوفيد – 19"، وأيضاً الفنان مرعي الحليان.

أما عربياً، فقد كانت مقدمة البرامج اللبنانية أنابيلا هلال، أخر الذين انضموا إلى هذه الدائرة، حيث آثرت أنابيلا توثيق لحظة تلقيها اللقاح في دبي، بمقطع مصور، نشرته على حسابها في تويتر، وجهت من خلاله النصيحة للجميع بضرورة تلقي اللقاح، متمنية في الوقت ذاته أن يتمكن اللقاح من انهاء الحالة التي يعيشها الناس جراء انتشاء فيروس كورونا، الأمر ذاته انسحب أيضاً على الفنانة لورا أبو اسعد، والتي نشرت على "انستغرام" صورة لها، خلال تلقيها للجرعة الأولى من لقاح "كوفيد – 19" أثناء تواجدها في دبي، وكذلك نجل الفنان عاصي الحلاني الذي أعلن عبر تويتر عن تلقيه جرعة اللقاح خلال تواجده في دبي، وهو ما انسحب ايضاً على الفنان المصري شادي شامل، الذي وثق تلقيه اللقاح في دبي، عبر مقطع مصور نشره على حسابه في تويتر.