فنان مصري يفجر مفاجأة.. سعاد حسني لم تنتحر

قال الفنان المصري سمير صبري إنه حسب تقرير الطب الشرعى البريطاني والمصري في وفاة سعاد حسني، تأكد أنه لا يوجد كسر في الجمجمة، ما يدل على أنها لم تسقط من البلكونة.

وأضاف، خلال لقائه مع برنامج «واحد من الناس» على قناة «الحياة»: «أعتقد أنه تم قتل سعاد حسنى إثر مشاجرة مع أحد ما، وتم ترك الجثمان في الشارع ولا يوجد انتحار أو أي شيء من هذا القبيل»، وفقاً لـ "اليوم السابع".

وتابع: «كنت أعرف أن صاحبة الشقة التي تقيم فيها سعاد حسنى في لندن تتناول مخدرات، وعندما كنت أسألها عن آخر لقاء لها مع سعاد حسنى، كان كلامها متضارب، وأنا ذكرت ذلك في التحقيق الاستقصائي المصور الذي قدمته لحل لغز رحيل «السندريلا».