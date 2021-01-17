صورة عمرها 40 عاماً تكذب ادعاءات شقيق الفنان عمر خورشيد

المصدر: البيان الإلكتروني

بعد الجدل الكبير الذي أثاره إيهاب خورشيد شقيق الفنان المصري الراحل عمر خورشيد، والتي أشار فيها إلى تقبل واجب العزاء في وفاة أخيه بعد أربعين عاماً من رحيله. نشرت صحيفة "اليوم السابع" المصرية صوراً من جنازة الفنان الراحل لتكذب ادعاءاته.

وقالت الصحيفة المصرية إنه أقيم عزاء كبير فور وفاة عمر خورشيد وحضره كوكبة كبيرة من نجوم الفن وشقيقته شريهان ووالدته، فيما لم تستند تصريحات إيهاب خورشيد إلى دليل بجانب إدانة أحد الشخصيات في حادث مقتل عمر خورشيد الأمر الذي يدل على سوء النية والشو الإعلامي ليس أكثر.

وترجع القصة إلى عام 1981 حيث تعرض الموسيقار عمر خورشيد لحادث سيارة مروع في نهاية شارع الهرم بجانب ميناهاوس وأمام مطعم خريستو بعد انتهائه من عمله في أحد الفنادق الكبرى، وكانت بصحبته زوجته اللبنانية دينا، وكان تعرض لمطاردة انتهت باصطدام سيارة عمر خورشيد بعمود الإنارة، حيث توفي بعدها.

وكان إيهاب خورشيد، قد نشر عبر حسابه على فيس بوك، منشورين منذ وفاة صفوت الشريف، الأول، بتاريخ 14 يناير، عقب وفاة وزير الإعلام الأسبق مباشرة، وهو ما يبدو أنه أعاد نشر تدوينه قديمة تم حذفها، لكن ظل تعليقه ظاهرًا لمتابعيه، قائلا: "احتفالات عائلة خورشيد، إعادة النشر احتفالاً بموت صفوت الشريف".

أما المنشور الثاني، فقد ألمح فيه علانية بقتل الشريف لشقيقه، عندما أشار إلى أنه سوف يتلقى العزاء الآن في شقيقه المتوفى عام 1981 وبعد نحو 40 عاماً.