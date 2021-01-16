وفاة الإعلامي السعودي فهد الحمود

المصدر: البيان الإلكتروني

توفي الإعلامي والمذيع السعودي فهد بن ناصر الحمود بعد سنوات من العطاء في مجال الإذاعة والتلفزيون.

ونعى رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون سابقا عبدالرحمن الهزاع، المذيع فهد بن ناصر الحمود، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم (السبت).

وقال الهزاع عبر حسابه في تويتر: "الحمدلله على قضاء الله وقدره.. توفي اليوم زميلنا ورفيق دربي المذيع فهد بن ناصر الحمود.. أسكنه الله فسيح جناته ورفع منزلته في الجنة مع النبيين والصالحين".

وسيوارى جثمان الفقيد غدا الأحد في مقبرة الشمال بالرياض.

وكان المذيع "الحمود" قدّم تقاعده المبكر منذ أعوام، قبل أن يعود قبل عام إلى شاشة "الإخبارية" مقدماً نشرةً إخبارية.