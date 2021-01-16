إصابة الفنانة عبير نعمة بفيروس كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت الفنانة اللبنانية ​عبير نعمة،​ إصابتها بفيروس كورونا، وحذرت متابعيها من خطورته والألم الذي يشعر به المريض الذي يحمل هذا الفيروس.

كما وطلبت منهم الإنتباه بشكل كبير والبقاء في بيوتهم بأمان، وكتبت عبير في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي قائلةً: "للأسف نتيجة فحص كورونا طلعت إيجابية.. الموضوع مش مزحة والعوارض صعبة كتير.. بترجاكن تنتبهوا على حالكن وتضلوا بأمان وتلتزموا بيوتكن كرمالكن وكرمال اللي بتحبوهن..".

إنهالت بعد هذا المنشور التعليقات الداعمة من متابعيها الذين تمنوا لها الشفاء العاجل وطلبوا منها بالمقابل الاهتمام بصحتها ومواكبتهم بكل التطورات.