فنان شهير يحذر فناني سوريا ولبنان

المصدر: البيان الإلكتروني

حذر الفنان المصري يوسف الشريف، فناني سوريا ولبنان من عمليات الاحتيال التي تستغل اسمه.

وقال الفنان المصري يوسف الشريف عبر حسابه الرسمي بـ"فيسبوك"، إن أحد الأشخاص يستخدم اسمه، ويقوم بالتواصل مع عدد من الفنانين العرب وتحديدا في لبنان وسوريا، ويطلب منهم مشاركته في بطولة فيلم سينمائي من إنتاجه.

وأوضح الشريف أن هذه ليست المرة الأولى التي يستخدم أحدهم اسمه في عمليات احتيال، مؤكدًا أن التواصل مع أي فنان للمشاركة في أعماله هو مسؤولية شركة الإنتاج التي يتعامل معها.

وأضاف أنه لا ينوي دخول العملية الإنتاجية ولا يستطيع تحمل تكلفتها وأنه منشغل تماما بتصوير مسلسلة الجديد كوفيد 25، الذي سيخوض من خلاله السباق الرمضاني.

وطالب الفنانين العرب بتوخي الحذر من هذا الشخص، والتأكد من هويته في حال حاول الاتصال بهم مجددا.