أسرة فنان مصري تتقبل عزاءه بعد وفاته بـ40 سنة

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن إيهاب خورشيد، شقيق الفنان الراحل عمر خورشيد، عن بدء تلقي أسرته العزاء في شقيقه الراحل.

وقال إيهاب، اليوم، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الأسرة تتقبل واجب العزاء في منزلها في مصر الجديدة، الله يرحمك يا عمر".

يُذكر أن عمر خورشيد هو واحد من أشهر عازفي الجيتار في العالم العربي، ولد لأسرة فنية، فأبوه أحمد خورشيد أستاذ التصوير السينمائي، وأخته الفنانة شريهان.

وفي التاسع والعشرين من شهر مايو سنة 1981، تلقى الوسط الفني خبر مقتل عازف الجيتار الشهير عمر خورشيد في حادث سيارة لا يزال الغموض يحيط به حتى الآن.