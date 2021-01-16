لهذا السبب.. "يوتيوب" يحذف أغنية الفنان محمد منير

المصدر: البيان الإلكتروني

حذف موقع "يوتيوب" أغنية "فينك يا حبيبي" للفنان محمد منير بعد أقل من 3 أيام من طرحها رسمياً.

وأوضحت إدارة "يوتيوب"، بحسب ما نشر موقع صحيفة "الشروق"، أن الخطوة جاءت بسبب عدم حصول منير على التصاريح الخاصة بالأغنية، ما أشعل هجوماً ضده من زملائه الفنانين.

وطلب "يوتيوب" توضيحات خاصة بالتصاريح؛ نظراً إلى أن الأغنية لها مالك أصلي، وهو شركة "صوت الدلتا".

يُذكر أن أغنية "فينك يا حبيبي" غناها الفنان النوبي الراحل بحر أبو جريشة الملقب بـ"ملك موسيقى البلوز المصري"، وأعاد محمد منير تقديمها وإحياءها من جديد ضمن ألبومه الجديد "باب الجمال"، ضمن مشروع بدأه منذ سنوات طويلة.