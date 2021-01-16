ابنة الفنان هادي الجيار تكشف مفاجأة عن والدها

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت ابنة الفنان الراحل هادي الجيار مفاجأة عن والدها، موضحةً أنه كان ينوي اعتزال الفن بعد انتهائه من تصوير مسلسل "الاختيار 2".

وقالت مشيرة هادي الجيار، مساء أمس، خلال لقاء لها على شاشة قناة "دي إم سي"، إن المشاركة في الجزء الثاني من مسلسل "الاختيار" كانت أمنية بالنسبة إلى والدها، مؤكدةً إعجابه الشديد بالجزء الأول وحرصه على متابعته.

وأضافت: "كان دايماً بيقول أنا بعد الموضوع ده معتقدش إن فيه حاجة أعظم منه هعملها".

يُذكر أن الفنان هادي الجيار توفي صباح الأحد الماضي من جراء التأثر بإصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).