Box Office

المصدر: (دبي ـ غسان خروب)

الجمهور ينتصر لأفلام الأنيميشن تمكنت أفلام الأنيميشن من لفت انتباه الجمهور المحلي، الذي بادر بالانتصار لها، حيث اعتلت المراتب الأولى على شباك التذاكر المحلي، في وقت لامس فيه إجمالي عدد التذاكر المباعة في الصالات المحلية حاجز 46 ألف تذكرة، خلال الفترة من 7 إلى 9 يناير الجاري.

وتتوجه صالات السينما إلى عرض مجموعة من الحكايات الرومانسية، وأخرى تلعب المغامرات فيها دور البطولة.

فيلم الأنيميشن «سول» بدا قوياً مع انطلاق أولى عروضه في الصالات المحلية، ليتربع على عرش شباك التذاكر، بعد أن لامست مبيعات تذاكره حاجز 12 ألفاً و500 تذكرة، خلال الفترة من 7 - 9 يناير الجاري، الأمر الذي مكنه من الحاق الهزيمة بـ«ووندر وومان 1984»، الذي احتل المرتبة الثانية، بعد وصول عدد تذاكره المباعة إلى 9823 تذكرة، ويبدو أن إعلان الشركة المنتجة له، ترشيحها له لجائزة الأوسكار، للمنافسة على جائزة أفضل فيلم، لم يساعده في المحافظة على مركزه الأول على شباك التذاكر المحلي، علماً بأن إيرادات الفيلم وصلت عالمياً إلى 132 مليون دولار.

فيلم الأكشن الصيني «الإنقاذ» (THE RESCUE)، نجح في احتلال المركز الثالث على شباك التذاكر المحلي، حيث باع خلال أول 3 أيام من انطلاق عروضه محلياً ما يقارب 4651 تذكرة، وهو ما يعتبر افتتاحية مبشرة للفيلم، الذي نتابع فيه الحياة الشخصية والمهنية لأعضاء من هيئة الإنقاذ والإنقاذ الصينية التابعة لوزارة النقل الصينية.

في المركز الرابع، حل الجزء الثاني من فيلم التحريك البلجيكي الفرنسي (BIGFOOT 2)، حيث باع ما يقارب 3677 تذكرة خلال الفترة من 7 – 9 يناير الجاري، ليصل إجمالي عدد تذاكره المباعة إلى 10605 تذكرة منذ بدء عروضه في الصالات المحلية قبل نحو أسبوع، بينما احتل فيلم الأنيميشن الأمريكي (CROODS: A NEW AGE) المركز الخامس، بعد أن تجاوز عدد تذاكره المباعة خلال الفترة ذاتها حاجز 2600 تذكرة، ليصل إجمالي مبيعات تذاكره إلى أكثر من 115 ألف تذكرة.

من جهة أخرى، تستعد صالات السينما المحلية لفتح أبوابها أمام دفعة جديدة من الأفلام، التي تتأرجح بين المغامرات والرعب، ويتوقع أن تحقق نجاحاً على شباك التذاكر المحلي، وتالياً نستعرض 3 من أبرز الأفلام التي ستعرض قريباً في صالات السينما المحلية.

We Summon The Darkness

• إخراج: مارك مايرز

• بطولة: ألكسندرا داداريو، ايمي فورسيث، كيان جونسون

أنتج هذا الفيلم في 2019، وكان مقرراً عرضه خلال العام الماضي، إلا أن جائحة «كورونا» وقفت في وجهه، وحكايته مليئة بالتوتر والقلق والغموض، وفي الوقت الذي يرتفع فيه مستوى التوتر، يقرر عدد من الأصدقاء قضاء ليلة لا يمكن نسيانها، ولكنها سرعان ما تخرج الأمور عن السيطرة، لتتحول ليلتهم إلى دموية بامتياز.

The Sunlit Night

• إخراج: ديفيد ونيندت

• بطولة: جيني سليت، جيليان أندرسون، أليكس شارب، زاك جاليفينكس

فيلم ينتمي إلى الدراما الرومانسية، وتدور أحداثه بين نيويورك وجنوب النرويج، وهي تتناول حكاية الفنانة التشكيلية فرانسيس وصديقها ياشا، واللذين يتقابلان في أماكن متفرقة وبعيدة، ففي حين تسافر فرانسيس إلى النرويج بحثاً عن الإلهام، يسعى ياشا إلى دفن جثة والده في أراضي الفايكنغ. الفيلم نجح في اقتناص انتباه النقاد حول العالم، وهو من إنتاج ألماني نرويجي مشترك.

The Perfect Candidate

• إخراج: هيفاء المنصور

• بطولة: ميلا الزهراني، نجود أحمد، شافي الحارثي، طارق الخالدي، ضي الهلالي

«المرشحة المثالية»، الذي يعرض محلياً في سينما عقيل بدبي، يعد الفيلم الرابع للمخرجة السعودية هيفاء المنصور، وقع عليه الاختيار للمنافسة على جائزة الأسد الذهبي في دورة مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي الـ 76، وهذه هي المرة الأولى التي يخوض فيها فيلم سعودي هذه المسابقة، وحكايته تدور حول طبيبة سعودية تقرر مفاجأة الجميع، بترشحها لمنصب في انتخابات المجلس المحلي، فتحاول رفقة عائلتها التكيف مع كونها المرأة الأولى، التي تترشح لمنصب قيادي.