رسالة مؤثرة من الفنان حسن الرداد إلى والدته

المصدر: البيان الإلكتروني

وجّه الفنان حسن الرداد رسالة مؤثرة إلى والدته التي وافتها المنية يوم الأحد الماضي.

وقال الرداد، اليوم، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام": "جمعة مباركة عليكِ يا ماما، يا أحلى كلمة ممكن الواحد ينطقها في حياته، يا قلبي، يا حب عمري، يا أغلى من عينيه، ألقاكِ في الجنة إن شاء الله يا أمي"، معلِّقاً على مجموعة من الصور التذكارية له برفقة والدته.

يُذكر أن حسن الرداد سيبدأ تحضيرات فيلمه السينمائي الجديد "تحت تهديد السلاح" خلال الفترة المقبلة، الذي يؤدي فيه دور البطولة إلى جانب الفنانة مي عمر، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.