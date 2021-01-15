بعد إصابتها بكورونا.. الفنانة إيمان السيد تكشف تطورات حالتها الصحية

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت الفنانة إيمان السيد تطورات حالتها الصحية بعد إصابتها بفيروس كورونا (كوفيد 19) منذ أسابيع، موضحةً أن حالتها الصحية تحسنت بصورة كبيرة.

وقالت إيمان، اليوم، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "بشكر كل الناس اللي سألت عليا، وبعتذر جداً لو في حد ما عرفتش أرد عليه، أنا بفضل ربنا أحسن كتير ورجعت شغلي".

وأضافت: "كمان بشكر الناس اللي أجلوا تصويري واستنوني لحد ما صحتي بقت كويسة، أنا بخير دلوقتي بفضل ربنا ثم دعواتكم".

يُذكر أن إيمان السيد شاركت أخيراً في مسلسل "إسعاف يونس"، من بطولة محمد أنور وسارة سلامة ومنة عرفة ومحمد علي رزق، وتأليف مصطفى عمر وفاروق هاشم، وإخراج معز التوني.