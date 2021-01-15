فنان لبناني يكشف أعراضا مختلفة بعد إصابته بكورونا للمرة الثانية

المصدر: البيان الإلكتروني

أصيب الفنان اللبناني، وجيه صقر، بفيروس كورونا للمرة الثانية، بعد أقل من خمسة أشهر على تعافيه منه، مطالبا الجميع باتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لتجنب الإصابة بالمرض.

وأشار صقر إلى أن الفحوصات التي قام بها كشفت أنه خسر كل الأجسام المضادة لفيروس كورونا التي أنتجت بعد إصابته الأولى. كاشفا عن أعراض مختلفة عن تلك التي شعر بها في إصابته الأولى. وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف صقر قائلا: "أتمنى من الناس أن تنتبه لأن الفيروس قد يعود مثلما حدث معي، وحتى لو لم تفرض الدولة اللبنانية إغلاقا صارما".

وقد دخل لبنان فجر الخميس، إغلاقا عاما ثالثا في ظل تفاقم تفشي فيروس كورونا في البلاد خلال الأسبوع الفائت، حيث قارب عدد الإصابات الإجمالي 232 ألفا، فيما وصل عدد الوفيات إلى 1740.

ومن المرتقب أن تستمر حالة الطوارئ الصحية في لبنان حتى الخامس والعشرين من الشهر نفسه، وتتضمن منع الخروج والدخول إلى الطرقات العامة، وإقفال كل الإدارات والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة والجامعات والمدارس والحضانات والأرصفة البحرية والملاعب الرياضية.