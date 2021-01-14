فهد الناصر يدخل في غيبوبة ويرقد في العناية المركزة

المصدر: دبي ـ غسان خروب

إثر تعرضه لأزمة صحية، استدعت نقله إلى العناية المركزة في إحدى المستشفيات في العاصمة الكويتية، كشفت الإعلامية مي العيدان عبر حسابها على "انستغرام"، عن دخول الملحن الكويتي فهد الناصر، في غيبوبة، واصفة وضعه الصحي بـ "غير المستقر".

وقالت: "أخونا الملحن الكويتي فهد الناصر يعاني من غيبوبة، ويرقد في العناية المركزة .. اللهم شافيه وعافيه ونجيه"، طالبة من الجمهور الدعاء له.

وكانت زميلتها الإعلامية فجر السعيد قد تساءلت عبر إحدى تعليقاتها على منشور العيدان، عن سبب هذه الأزمة، ليأتيها رد العيدان مقتضباً، حيث اكتفت بالقول إنه "أجرى عملية جراحية"، من دون أن تضيف مزيد من التفاصيل.

وما أن أطل خبر دخول فهد الناصر في غيبوبة، حتى ضجت به مواقع التواصل الاجتماعي، لتشهد تفاعلاً لافتاً معه، فيما انهالت التغريدات المحملة بالدعاء لفهد الناصر، بأن يرفع الله عنه الأذى، وأن يلبسه ثوب العافية، حيث أكد البعض في تغريداتهم تعرض الناصر لنزيف داخلي بعد اجراءه لعملية جراحية، مؤكدين أنه يرقد في مستشفى الفروانية بالكويت، في حين لا يزال الغموض يلف الحالة الصحية لفهد الناصر، في وقت تداول فيه بعض رواد التواصل الاجتماعي مجموعة من صورة إلى جانب صورة لمدخل غرفة العناية المركزة، رافعين في الوقت ذاته أيديهم لله بأن يمن عليه بالشفاء العاجل.

عدد من رفاق فهد الناصر، ونجوم الفن في الكويت، لم يكونوا خارج دائرة الحدث، حيث بادر عدد منهم الى التغريد على تويتر، والدعاء له، ومن بينهم الفنان الكويتي خالد البريكي الذي كتب: "الله يشافيك ويعافيك أخي أبو طلال"، والأمر ذاته انسحب ايضاً على زميله علي نجم، والفنان يوسف البلوشي، والمخرج محمد العلوي، وكذلك الكاتب فهد العليوة، والذي كتب: "دعواتكم للصديق الغالي الملحن فهد الناصر بالشفاء العاجل"، كما تفاعل مع الخبر ايضاً الفنان مطرف المطرف، وكذلك الإعلامية فجر السعيد، والتي كتبت عبر تويتر: "تمنياتي للفنان الملحن المبدع فهد الناصر بالشفاء العاجل".

فهد الناصر الذي تولى تلحين مجموعة كبيرة من الأغنيات، سبق له أن تعاون مع عدد من نجوم الإمارات ومن بينهم الفنانة أحلام، التي تعاون معها في العديد من الأغنيات ومن أبرزها أغنية "الطائر الجريح" التي استلهمت من وحي تغريدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي تحدث فيها عن طائر جريح أنقذته بلدية دبي، حيث تولى آنذاك الناصر وضع الجمل اللحنية لهذه الأغنية، كما تعاون ايضاً مع الفنان حسين الجسمي، والذي تعاون معه في تلحين أغنية "بنعدي" التي كتبها الشاعر أنور المشيري، وأطلقها الجسمي قبل عدة أشهر. يذكر أن الناصر قد تولى أيضاً صياغة الجمل اللحنية لأوبريت وطني كتبه الشاعر الإماراتي أنور المشيري، والشاعرة العالية، بمناسبة الاستعداد لعام الخمسين لاتحاد دولة الإمارات، حيث يشارك في أداء هذا الأوبريت ثلة من نجوم الساحة الخليجية والعربية إلى جانب مغنية البوب العالمية ريهانا.