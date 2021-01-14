«بوليوود باركس» يعود بحلة جديدة 21 الجاري

المصدر: دبي - البيان

كشف منتزه «بوليوود باركس دبي»، أول منتزه ترفيهي مستوحى من أفلام بوليوود، عن إعادة افتتاح أبوابه قريباً بتاريخ 21 يناير الجاري، وإطلاق مجموعة جديدة من ألعاب الركوب الممتعة عالمية المستوى وتجربة التسوق المميزة في سوق بوليوود، إضافة إلى عروض المأكولات والمشروبات الهندية غير المسبوقة في مطعم ناماستي إينديا.

وبمناسبة إعادة الافتتاح، يقدم المنتزه الترفيهي عرضاً مميزاً، يتيح للزوّار الحصول على تذكرة إضافية مجاناً عند شراء تذكرة دخول مقابل 275 درهماً إماراتياً فقط لغاية 10 فبراير 2021، ما يضمن للجميع الاستمتاع بتجارب مميزة من المرح وأنشطة ترفيهية لا حدود لها.

ويشهد المنتزه الترفيهي بحلته الجديدة إطلاق تجربة بوليوود «سكاي فلاير»، أطول أرجوحة دوّارة في العالم يبلغ ارتفاعها 460 قدماً، كما يتضمن العديد من الألعاب العائلية ومحطات الترفيه المخصصة للأطفال.

والتي تحمل جميعها لمسات مستوحاة من الثقافة الهندية المفعمة بالحيوية، ومن بينها «ويل أوف ستارز»- العجلة الترفيهية، التي يبلغ طولها 55 متراً، وأفعوانية تاكسي نمبر.1 بطول 88 متراً والمستوحاة من سيارات الأجرة الملونة بالأصفر والأسود في مومباي، فضلاً عن روديو كي ساواري، لعبة الركوب العائلية المزودة بحركة ثلاثية الدوران من وحي تقاليد مهرجانات الروديو الهندية.

وتصطحب لعبة «هوا هواي» أفراد العائلة في رحلة غنية تشبه تجربة الطيران الحقيقية على متن طائرة شراعية معلقة، في حين تقدم لعبة الركوب المتأرجحة أبرا كا دابرا تجربة مفعمة بالمرح والتشويق. ويقدم المنتزه تجربة مائية مميزة لأفراد العائلة عند ركوب مانسون ماستي، التي ستأخذهم في مغامرة شيّقة مستوحاة من أجواء الرياح الموسمية العاصفة.

كما يمكن للضيوف الاستمتاع بجولات تانجو نمبر.13 الساحرة حول بوابة الهند في عربات الخيل المزخرفة. وتبرز لعبة روكيت من بين الإضافات الجديدة في عام 2021، وهي تتيح للصغار مغامرة مستوحاة من عالم الفضاء مع جولاتها، التي تختبر متعة السقوط الحر.

ألعاب ومنافذ

كما تضمنت عمليات التوسيع في منتزه بوليوود باركس دبي تصميم تقاطع ميلا جانكشن الجديد مساحة مميزة تحتضن ألعاب ركوب جديدة، وتشكل موقعاً مثالياً لالتقاط أجمل الصور. وشهد المنتزه افتتاح منافذ طعام جديدة من بينها مطعم ناماستي إينديا المختص بالمطبخ الهندي التقليدي الشهي، ومجموعة من منصات الطعام المنتشرة في أرجاء المكان، ما يتيح للضيوف فرصة استكشاف النكهات العريقة ومأكولات الشارع الهندية.