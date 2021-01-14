نجم «بوليوود» أوبروا يشيد بتعامل موظفي مطار دبي

نشر نجم بوليوود، فيفيك أوبروا، أخيراً، فيديو له، عبر حسابه على موقع «إنستغرام»، توجه فيه بالشكر لمطار دبي بجميع طواقمه وأجهزته، لحسن تعاملهم وتميز تعاونهم، مرتدياً نظارته الشمسية.

أطل أوبروا من على شرفة مرتفعة، وحيا متابعيه قائلاً: «أنا هنا في دبي، خلال نهار جميل ومشمس، وقد وصلت للتو للقيام ببعض الأعمال، إلا أن أمراً ما حصل معي، وأود مشاركتكم إياه». وتابع فيفيك يروي قصة وصوله إلى مطار دبي، وقد نسي تماماً أن يصطحب نسخةً من التأشيرة، كما لم تكن بحوزته نسخة رقمية منها على هاتفه.

وأضاف: «لقد ساد بعض الارتباك، لكن أود أن أتوجه بالشكر للسلطات المعنية هنا، فشعب الإمارات طيب جداً، وقد جاء ضابط من الهجرة والجوازات في دبي، وقدم المساعدة لي، وكان رائعاً معي. لقد تولوا ترتيب الأمور، بعد أن سحبوا نسخة عن التأشيرة من النظام، وقاموا بختمها».

أما خدمة مرحباً، فكان لها نصيب من الشكر، إذ أشار فيفيك إلى قيام سيدة بمساعدته، وقال: «هناك سيدة تدعى روتشيل من خدمة مرحباً، كانت معينة جداً لي، إذ اصطحبتني عبر الأقسام المختصة لترتيب الوضع. لقد أعجبت كثيراً بذلك، وأود أن أشكر الضباط المعنيين المسؤولين، ومطار دبي، لما أظهروه من لياقة ومساعدة». وختم فيفيك رسالته معرباً عن أمله بالاستمتاع في أجواء دبي الساحرة.