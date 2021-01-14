يسرا تواجه صعوبات في التنفس وتعتمد على أنابيب الأكسجين

المصدر: البيان الإلكتروني

أكدت مصادر مقربة من الفنانة المصرية يسرا، بأنها لازالت في مرحلة التعافي من فيروس كورونا، حيث تُعاني من بعض المضاعفات بالرغم من سلبية المسحة الأخيرة.

وكشفت صحيفة الوطن المصرية أن يسرا لازالت تواجه صعوبة في التنفس إثر إصابتها بفيروس كورونا، وتعتمد على أنبوبة الأكسجين من آن لآخر، حتى تسترد عافيتها وتمارس حياتها بشكلٍ طبيعي.

وأكدت المصادر، أن يسرا لن تستغنى عن أنبوبة الأكسجين، وتعد من احتياجاتها الثابتة داخل المنزل، متابعة: «أنبوبة الأكسجين في بيت يسرا طول الوقت، حتى من قبل الإصابة بكورونا، كونها مريضة ربو منذ صغرها، وتستخدم الأنبوبة طوال حياتها ولا تستطيع الاستغناء عنها».

وكانت الفنانة يسرا، قد حرصت على توجيه رسالة شكر وتقدير، بعد سلبية مسحة كورونا، والتي أجرتها مؤخرًا، قائلة: «الحمد لله دائما وأبداً.. بشكر كل أصدقائي وحبايبي والجمهور العزيز والقريب جداً من قلبي على دعواتكم ليا».

وكتبت يسرا، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «الحمد لله النتيجة بعد ٣ أسابيع سلبية.. لسه ملتزمة بالعلاج والراحة بسبب المضاعفات»، متابعة: «لكن دعائكم وحبكم الدائم وكرم ربنا سبب في خروجي من الأزمة.. بحبكم من قلبي وخلوا بالكم على نفسكم.. وربنا يحفظ الجميع».