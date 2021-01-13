تحديد موعد محاكمة الفنان رامز جلال

المصدر: وكالات

حددت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية في مصر موعد محاكمة الفنان المصري رامز جلال.

وتنظر المحكمة في القضية يوم 9 مارس، حيث قام مكتب المحاميان صلاح بخيت بالنقض وهاني سامح بطلب تحريك الدعوى الجنائية ضد رامز عن جريمة الاعتداء على الملكية الفكرية لبرنامج رامز الرمضاني.

وقامت على إثر ذلك محكمة جنح العجوزة بإحالة القضية لمحكمة الجنح الاقتصادية التي أصدرت حكمها ببراءة رامز، في أوراق القضية قيام المتهم بالاعتداء على الحق الأدبي والمالي الخاصين بحقوق كاتبة فكرة البرنامج هيام كمال والتي تعد شريكا في تأليف برنامج رامز الرمضاني باعتبارها صاحبة الفكرة المكتوبة للبرنامج.

وفي أوراق القضية جاء أن هيام سليم كاتبة الفكرة المكتوبة لبرنامج (رامز تحت الأرض) و(رامز تحت الصفر) تم سرقة الفكرة المكتوبة للمصنف والعمل بها حرفيا.