تحديد موعد محاكمة الفنان رامز جلال
حددت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية في مصر موعد محاكمة الفنان المصري رامز جلال.
وتنظر المحكمة في القضية يوم 9 مارس، حيث قام مكتب المحاميان صلاح بخيت بالنقض وهاني سامح بطلب تحريك الدعوى الجنائية ضد رامز عن جريمة الاعتداء على الملكية الفكرية لبرنامج رامز الرمضاني.
وقامت على إثر ذلك محكمة جنح العجوزة بإحالة القضية لمحكمة الجنح الاقتصادية التي أصدرت حكمها ببراءة رامز، في أوراق القضية قيام المتهم بالاعتداء على الحق الأدبي والمالي الخاصين بحقوق كاتبة فكرة البرنامج هيام كمال والتي تعد شريكا في تأليف برنامج رامز الرمضاني باعتبارها صاحبة الفكرة المكتوبة للبرنامج.
وفي أوراق القضية جاء أن هيام سليم كاتبة الفكرة المكتوبة لبرنامج (رامز تحت الأرض) و(رامز تحت الصفر) تم سرقة الفكرة المكتوبة للمصنف والعمل بها حرفيا.
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