أحدث ظهور للفنانة نهى العمروسي مع ابنتها بعد إخلاء سبيلها

المصدر: البيان الإلكتروني

شكرت الفنانة المصرية نهى العمروسي جمهورها على دعواتهم لها ولابنتها وتهنئتهم لها بعيد ميلادها، وذلك في أحدث ظهور لها مع ابنتها بعد إخلاء سبيلها في قضية "فتاة فيرمونت".

ونشرت نهى، عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك"، صورة لها مع ابنتها نازلي، معلِّقةً: "مش عارفة أشكركم إزاي على دعواتكم اللي من القلب حتى وأنتم بتهنوني بعيد ميلادي، حاسة بفرحة قلوبكم ليا أنا وبنتي، الحقيقة إن أحلى هدية عيد ميلاد جاتلي في حياتي كانت من ربنا، لأنه رجع لي بنتي في حضني تاني، الحمد والشكر لله بلا حدود".

يُذكر أن النيابة العامة المصرية أصدرت قراراً، في السادس من الشهر الجاري، بإخلاء سبيل المتهمين نازلي مصطفى، ابنة نهى العمروسي، وسيف الدين أحمد، المحبوسين على ذمة التحقيقات في واقعة التعدي على فتاة بفندق فيرمونت، وما يرتبط بها من وقائع.