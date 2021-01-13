القضاء المصري يوقف حكماً بالسجن ضد والد الفنان أحمد مالك

المصدر: البيان الإلكتروني

أوقف القضاء المصري تنفيذ حكم سجن كاتبن طيار متقاعد مالك بيومي، والد الفنان أحمد مالك، سنةً بتهمة الاشتراك في التزوير.

وقضت محكمة جنايات الجيزة، اليوم، بحبس المحامي السابق لوالد أحمد مالك، 10 سنوات غيابياً، بحسب ما ذكر موقع "الدستور".

كانت خلافات قد نشبت بين والد أحمد مالك وطليقته، قام على إثرها بإعطاء عقد مسكن الزوجية للمحامي الخاص به من أجل تسجيله، وبعد حصوله على حكم بصحة ونفاذ العقد، طعنت مطلقته في الحكم، واتهمته بالاشتراك مع المحامي في تزوير العقد.

وأرسلت جهات التحقيق العقد إلى مصلحة الطب الشرع، وتبين من خلال الفحص أن العقد مزوَّر، وأن التوقيعات المسجلة عليه تخص المحامي.

وأحيلت القضية إلى محكمة الجنايات التي اتهمت المحامي بتزوير العقد، ووالد الفنان أحمد مالك بالاشتراك في التزوير.