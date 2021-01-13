صورة .. ياسمين صبري تخطف الأنظار وفنانة شهيرة تداعبها

المصدر: البيان الإلكتروني

خطفت الفنانة المصرية ياسمين صبري الأنظار بصورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي على إنستغرام.

ولفتت ياسمين انتباه متابعيها بإطلالتها الجذابة في الصورة التي لقيت تفاعلاً كبيراً من متابعي الفنانة الكبيرة.

وعلقت الفنان الشهيرة بشرى على الصورة قائلة: " قمر ولو لابسه خيش حتى ودمك خفيف ولذيذة".

يُذكر أن الفنانة ياسمين صبري احتفلت في العاصمة البريطانية لندن بعيد زواجها من رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة رغم مرور فقط ثماني أشهر على زواجهما.

ووقع الاختيار على الممثلة ياسمين صبري للسنة الثالثة، لتصبح ضمن قائمة أجمل 100 وجه في العالم، وفقًا لما نشره الحساب الرسمي لمسابقة «تي سي كاندلر» «tccandler»، عبر إنستغرام.