بسبب ريهام سعيد.. منع سيد علي من الظهور على وسائل الإعلام

المصدر: البيان الإلكتروني

منعت نقابة الإعلاميين في مصر الإعلامي سيد علي من مزاولة عمله أو الظهور على أي وسيلة إعلامية بسبب شكوى مقدمة من الإعلامية ريهام سعيد.

وقال الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، في بيان أمس نشره موقع "المصري اليوم"، إنه بفحص الشكوى ومشاهدة الفيديوهات ثبت أن سيد علي خالف ميثاق الشرف الإعلامي في مبادئه العامة، موضحاً أنه خالف المادة التي تنص على عدم انتهاك حرمة الحياة الخاصة والعائلية.

وأضاف سعدة أن علي خالف مدونة السلوك المهني التي نصت على الالتزام بعدم الدخول في ملاسنات أو مشاحنات إعلامية وعدم استخدام مساحات النشر أو أوقات العرض في طرح خلافات شخصية أو معارك ومصالح خاصة.

كانت الإعلامية ريهام سعيد تقدمت بشكوى رسمية لنقابة الإعلاميين ضد سيد علي، مقدم برنامج "حضرة المواطن" بقناة "الحدث اليوم"، تتهمه فيها بتناول حياتها الشخصية.