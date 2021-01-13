النجم البووليودي فيفيك أوبروا يشكر مطار دبي

المصدر: إعداد: فاتن صبح

لفت مؤخراً قيام الممثل البووليودي فيفيك أوبروا بنشر فيديو له عبر حسابه على انستغرام يتوجه فيه بالشكر للسلطات الإماراتية على حسن تعاملها ومدى تعاونها.

مرتدياً نظاراته الشمسية أطل أوبروا من على شرفة مرتفعة وحيا متابعيه قائلاً: " أنا هنا في دبي خلال نهار جميل ومشمس وقد وصلت للتو للقيام ببعض الأعمال، إلا أن أمراً ما حصل معي وأود مشاركتكم إياه." وتابع فيفيك يروي قصة وصوله إلى مطار دبي وقد نسي تماماً أن يصطحب نسخةً من التأشيرة تماماً كما لم يكن بحوزته نسخةً رقمية منها على هاتفه. وأضاف: " لقد ساد بعض الارتباك لكن أود أن أتوجه بالشكر للسلطات المعنية هنا، فشعب دبي طيب جداً، وقد جاء ضابط الجوازات من سلطة الهجرة وقدم المساعدة لي وكان رائعاً معي. لقد تولوا ترتيب الأمور بعد أن سحبوا نسخة عن التأشيرة من النظام وقاموا بختمها. " أما خدمة مرحبا فكان لها نصيب من الشكر إذ أشار فيفيك إلى قيام سيدة بمساعدته، وقال: " هناك سيدة تدعى روتشيل من خدمة مرحبا كانت معينة جداً لي إذ اصطحبتني عبر الأقسام المختصة لترتيب الوضع. لقد أعجبت كثيراً بذلك، وأود أن أشكر الضباط المعنيين المسؤولين ومطار دبي لما أظهروه من لياقة ومساعدة. " وختم فيفيك رسالته معرباً عن أمله بالاستمتاع قائلاً: "آمل أن أتمكن من الاستراحة الآن والاستمتاع برحلتي ها هنا!"