وفاة الشاعر السعودي مستور العصيمي

المصدر: البيان الإلكتروني

توفي الشاعر السعودي مستور العصيمي، اليوم الأربعاء، عن عمر 92 عاما، وذلك بعد معاناة مع المرض. وفقا لوسائل إعلام سعودية.

ونعاه عدد كبير من الإعلاميين والصحافيين سائلين الله له الرحمة والمغفرة.

كما كتب الإعلامي السعودي مالك الروقي، "شخصية خالدة في تاريخ الشعر الحديث تغادر الحياة عن عمر يناهز 92 عاما".

وتابع "مستور العصيمي في ذمة الله الشاعر السعودي الذي نقل صورا من حياة الناس في الخليج وتاريخهم وأحاديثهم عبر شعره".

ولد مستور بن تركي العصيمي العتيبي في وادي بسل عام 1928، ويعد واحدا من أقدم شعراء المحاورة في الخليج والسعودية، وله قصيدة كتابية واحدة فقط، ونال تكريما في مدينة الطائف.

وللشاعر الراحل مستور العصيمي قصيدة كتابية واحدة فقط والكثير من مواجهات كبار الشعراء.