وفاة المخرج شفيع شلبي عن عمر يناهز 73عامًا

المصدر: البيان الإلكتروني

توفى صباح اليوم الإذاعي والمخرج التلفزيوني والسينمائي شفيع شلبي عن عمر يناهز الـ73 عامًا، وهو من مواليد 2 مايو عام 1947، وعمل كـإذاعي، كاتب سيناريو، مخرج ومنتج سينمائي وتلفزيوني.

صُنف شفيع شلبي بأنه أشهر من قدم نشرة التاسعة مساءً بـ التلفزيون المصري في فترة السبعينات، حيث كان أول مذيع يظهر على الشاشة بملابس كاجوال وشعر مجعد، وأسهم بالعديد من الأعمال من خلال عمله الإذاعي، السينمائي والتلفزيوني.

تناولت أعماله قضايا هامة جدًا في هذه الفترة مثل "تطوير الراديو والتلفزيون، تأسيس وبناء المؤسسات الإذاعية المُفتقدة، تحرير العقل، والتنافسية الإذاعية، وعُرف بفكره المتحرر وطريقته الغريبة في تقديم البرامج، فكان يطل على شاشة التلفزيون بقميص مفتوح وشعر"منكوش"!.

حقق شفيع شلبي نجاحًا كبيرًا بين الجماهير ببساطته وتلقائيته على الرغم من سلوكه الغريب وقتها، وعمل دون أن يتقاضى أجر لأن حسب رأيه "أن المهني لا يجب أن يتقاضى أجرًا أو يعمل لحساب شخص أو جهة"، وفق "مجلة هي".

من أبرز أعمال شفيع شلبي، علياء والمدينة عام 1979، خلف أسوار الجامعة عام 1981 والعوامة 70 في سنة 1982.

تناولت أعماله قضايا هامة جدًا في هذه الفترة مثل "تطوير الراديو والتلفزيون، تأسيس وبناء المؤسسات الإذاعية المُفتقدة، تحرير العقل، والتنافسية الإذاعية، وعُرف بفكره المتحرر وطريقته الغريبة في تقديم البرامج، فكان يطل على شاشة التلفزيون بقميص مفتوح وشعر"منكوش"!.