وفاة الإعلامية ماجدة أبوهيف مقدمة البرنامج الشهير " العقل يكسب "

المصدر: البيان الإلكتروني

توفيت أمس الإعلامية ماجدة أبو هيف المذيعة بالتلفزيون المصري والتي اشتهرت كمذيعة "ربط" ومقدمة البرنامج الشهير "العقل يكسب".

وأعلنت المذيعة داليا حسن، خبر الوفاة عبر حسابها الشخصي على "فيس بوك"، قالت خلاله، "وفاة أستاذتي العظيمة الإعلامية القديرة ماجدة أبو هيف".

وقدمت أيضاً الإعلامية الراحلة عدة برامج أبرزها برنامج "العقل يكسب"، وكان آخر ظهور إعلامي لها في حلقة حوارية ببرنامج "صاحبة السعادة" مع إسعاد يونس والذي تحدثت به عن ذكرياتها مع التلفزيون المصري وأبرز محطات حياتها ومسيرتها.